City Hunter: Netflix mette in cantiere il film tratto dal celebre manga

THR annuncia che Netflix ha messo in cantiere un adattamento di City Hunter, manga scritto e disegnato da Tsukasa Hōjō, edito da Star Comics in Italia e poi pubblicato tra il 1996 e il 1999 prima che le ristampe fossero curate da Panini.

Dal manga, ricordiamo, è stata tratta una serie anime da più di 100 episodi che è andata in onda in Italia nel 1997.

L’attore giapponese Ryohei Suzuki (Tokyo MER, Segodon) è stato scelto per interpretare il ruolo di Ryo Saeba, mentre Yuichi Sato (Kisaragi, Strawberry Nights and The End of the Tiny World) dirigerà il progetto.

Netflix ha descritto il film come una “rivisitazione moderna del manga ambientato nelle brulicanti strade di Shinjuku“. Nella sinossi preliminare si legge che “quando la partner di Ryo, Makimura, viene uccisa, lui e la sorella di Makimura, Kaori, fanno squadra per scoprire la verità“.

L’obiettivo è portare City Hunter sulla piattaforma nel 2024.