Alex Garland ha parlato con Empire del suo prossimo film, Civil War, in cui un gruppo di giornalisti (tra cui Kirsten Dunst), viaggia attraverso gli Stati Uniti durante la seconda Guerra civile americana.

Per portare gli spettatori a sentirsi pienamente coinvolti senza ricorrere a una semplice camera a mano, Garland ha messo gli occhi su una nuova tecnologia resa disponibile proprio poco prima dell’inizio delle riprese.

La fotocamera cinematografica è la DJI Ronin 4D, che ha dato un punto di vista unico al film:

Fa una cosa incredibilmente utile. Si autostabilizza a un livello controllabile, dal fluido al tremolante vérité. Lo trovo rivoluzionario tanto quanto lo è stata la Steadicam. È uno strumento bellissimo, non è adatto a tutti i film, ma perfetto per alcuni.

La fotocamera – che costa circa 6.600 euro – produce immagini adatte anche agli schermi IMAX e si è rivelata perfetta per Civil War, con un budget di 50 milioni di dollari:

Dovevamo girare velocemente e muovere la fotocamera con rapidità, volevamo qualcosa di vero nei movimenti di macchina, che non rendessero troppo virtuose le immagini di un film di guerra. Per questo abbiamo pensato alla camera a mano, ma al contempo non bastava perché il film a volte necessitava di qualità oniriche e liriche che richiedevano carrellate.