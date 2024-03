Civil War, scritto e diretto da Alex Garland, racconta una futura guerra civile negli Stati Uniti in cui California e Texas si sono alleate contro il governo centrale.

In un’intervista con ScreenRant il regista ha spiegato le ragioni dell’alleanza tra i due grandi stati:

Personalmente, ritengo che ci siano tutte le risposte. Ci sono molte cose che hanno una risposta chiara. C’è un presidente fascista che ha infranto la Costituzione e attaccato i cittadini americani. E questo è un fatto molto chiaro. Se si vuole riflettere su perché il Texas e la California potrebbero essere alleati, mettendo da parte le loro differenze politiche, la risposta sarebbe implicita in questo. Quindi penso che le risposte siano lì, ma devi affrontarle e non aspettarti di ricevere tutto in modo semplice.