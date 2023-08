Si mormora già da un paio d’anni di un nuovo film su Cleopatra interpretato da Gal Gadot. All’inizio la regista del progetto avrebbe dovuto essere Patty Jenkins (con cui l’attrice ha già lavorato in Wonder Woman), ma sembra che ora la regia sia passata a Kari Skogland (The Falcon and the Winter Soldier).

Ecco cosa ha detto Gadot a proposito della lavorazione del film in un’intervista con Flaunt magazine:

Produzioni su Cleopatra sono già state realizzate un po’ di volte in modi brillanti, ma so che la nostra generazione e quella più giovane conosce molto poco su Cleopatra. Sanno che era una persona seducente che aveva una relazione con Marco Antonio e Giulio Cesare, ma quando leggi di Cleopatra e della sua vita e dell’impero che ha guidato, ti accorgi che era geniale. C’è così tanto che non abbiamo mai saputo di lei ed è questo che voglio celebrare.

Aggiunge che non vuole fare le cose di fretta, ma lavorare con cura e con calma.

È qualcosa che richiede molta attenzione e cura perché si tratta di Cleopatra. Abbiamo degli scrittori incredibili al lavoro sulla sceneggiatura – prima e dopo lo sciopero degli sceneggiatori – come Laeta Kalogridis. È una sceneggiatura bellissima. Non ci stiamo mettendo fretta perché devi essere responsabile quando ti occupi di una donna così incredibile, iconica e leggendaria.

FONTE: Comic Book

Classifiche consigliate