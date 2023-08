Le voci su un possibile ritorno di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman nell’Universo Cinematografico DC si rincorrono ormai da mesi, da quando cioè Wonder Woman 3 è stato cancellato e James Gunn e Peter Safran sono diventati presidenti dei DC Studios.

Negli ultimi mesi si è parlato dell’eventualità che l’attrice vestisse nuovamente i panni dell’amazzone DC, e recentemente, in occasione del lancio del suo nuovo film Heart of Stone, lei stessa ha confermato di essere pronta tornare nella parte.

Oggi è stata diffusa un’altra intervista a Gadot, pubblicata su Flaunt, in cui l’attrice afferma di essere stata rassicurata da Safran e Gunn sul suo ritorno:

Sono stata invitata a un incontro con James Gunn e Peter Safran. Ciò che mi hanno detto, e li cito, è stato: “Sei nelle migliori mani. Svilupperemo Wonder Woman 3 con te. Ti adoriamo come Wonder Woman – non hai nulla da temere”. Quindi non resta che aspettare.

L’intervista, però, è stata realizzata più di un mese fa, quando ancora lo sciopero degli attori non era iniziato. In tutto questo, Variety e Collider hanno entrambi appena pubblicato dei pezzi in cui riportano da fonti certe che nessun film su Wonder Woman è attualmente in sviluppo presso i DC Studios, e che Gunn e Safran non hanno piani di realizzarne uno nel nuovo Universo DC. Rimane invece in sviluppo la serie tv Paradise Lost, prequel della saga di Wonder Woman.

Le fonti citate da Variety affermano che “nulla è mai stato promesso a Gadot sul film, né vi sono state conversazioni definitive sul suo ritorno”.

Classifiche consigliate