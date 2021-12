Deadline riporta in esclusiva checonnon sarà più diretto da, che adesso vestirà solo il ruolo di produttrice, ma da, regista della serie Disney+

Jenkins si è distaccata dal progetto per focalizzarsi su due pellicole di grande importanza per la Warner e per la Disney: Wonder Woman 3 e Star Wars: Rogue Squadron (un progetto a cui sembra ancora legata nonostante le voci di corridoio).

Per il momento non è ancora chiaro quando il progetto entrerà in produzione.

Cleopatra è il primo grande progetto messo insieme da Emma Watts da quando è la nuova presidente di Paramount Motion Picture Group. La produzione sarà curata dalla Atlas Entertainment di Charles Roven, dalla Pilot Wave Motion Pictures di Gal Gadot e Jaron Varsano, e dalla Jenkins. Laeta Kalogridis sarà anche produttrice esecutiva e sta scrivendo la sceneggiatura, dopo lunghe ricerche, su un’idea di Gal Gadot.

La Cleopatra più celebre della storia del cinema è, ovviamente, quella di Liz Taylor del 1963, nel film diretto da Joseph Mankiewicz: un progetto che vinse 4 Oscar e fu un successo commerciale, ma rischiò ugualmente di mandare in bancarotta la 20th Century Fox.

