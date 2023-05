A inizio maggio abbiamo appreso che Sylvester Stallone riprenderà il ruolo dello scalatore Gabe Walker nel reboot di Cliffhanger, film d’azione uscito nel 1993 (LEGGI LO SPECIALE) che verrà diretto da Ric Roman Waugh (Greenland).

In una recente intervista collegata a un altro suo progetto, Waugh ha potuto parlare un po’ di questo nuovo Cliffhanger:

Sono da poco salito a bordo di un progetto – per cui sono davvero emozionato – si tratta di un grande titolo degli anni novanta che mi fa ripensare alla mia carriera di stuntman, anche se non ci ho lavorato ne so davvero molto. Lavorerà alla nuova evoluzione di Cliffhanger con Sylvester Stallone, osserverò la sua carriera e come sia evoluta, ora ha una figlia che è anche lei un’alpinista e si scatena l’inferno sulle Alpi italiane. Per Cliffhanger è un’evoluzione così come Top Gun: Maverick ha portato avanti la storia del film originale, così come Creed è stata un’evoluzione di Rocky che ha creato qualcosa di nuovo. È quello che puntiamo a fare con questo film e per questo è uno spasso far parte di qualcosa che è come un nuovo e fresco inizio. L’evoluzione di qualcosa. Ma è anche la continuazione di una storia che significa molto per me, spero che possa essere divertente dando vita a qualcosa di valido e importante.