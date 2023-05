Variety riporta che Sylvester Stallone riprenderà il ruolo dello scalatore Gabe Walker nel reboot di Cliffhanger, film d’azione uscito nel 1993 (LEGGI LO SPECIALE). Secondo la fonte, l’attore questa volta non sarà il protagonista, in quanto la produzione è attualmente alla ricerca di un attore che interpreti la parte principale del nuovo film.

Alla regia troveremo Ric Roman Waugh (Greenland); alla sceneggiatura Mark Bianculli (Hunters). La Original Film produrrà il film insieme alla Rocket Science, alla Balboa Productions e Stallone stesso. Il regista ha dichiarato:

Crescendo con i più grandi film d’azione degli anni ’80 e ’90 e lavorando io stesso a molti di questi, [posso dire che] Cliffhanger è stato di gran lunga uno dei miei spettacoli preferiti. Essere al timone del prossimo capitolo, scalando le Alpi italiane con la leggenda in persona, Sylvester Stallone, è un sogno che si avvera. Sarà una grande sfida e uno spasso portare questo franchise a nuove altezze, una responsabilità che non prendo alla leggera.

L’originale Cliffhanger è stato uno dei maggiori successi della carriera di Stallone, incassando 255 milioni di dollari al momento della sua uscita. Ecco la sinossi:

Un’operazione di soccorso in montagna si trasforma in una caccia a del denaro rubato che vede coinvolti un ex membro del soccorso e un gruppo di criminali.