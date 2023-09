Durante un’intervista con EW, Elliot Page ha parlato di Close to You in vista della presentazione al TIFF.

Il film è molto significativo per l’attore visto che rappresenta la sua prima apparizione sin da quando ha annunciato di essere transgender: nella pellicola interpreta proprio un uomo trans.

Per Page è stato “liberatorio” girare la sua prima scena senza maglietta in un momento ambientato a inizio film, quando il personaggio si sveglia:

È stato naturale mostrare quest’uomo a suo agio nel suo corpo, ha significato tanto per me. Non ho mai pensato che mi sarei sentito così, perciò è stato bello recitare questa parte. Il modo in cui mi sento a lavorare adesso è molto più consapevole rispetto a prima, è stato un cambiamento enorme. Fare qualcosa del genere, improvvisando, sarebbe stato impossibile prima, mentre adesso poterlo fare mi mette tanta euforia ogni giorno. È un film molto speciale per me.

Per il momento il film non ha una data d’uscita.

Cosa ne pensate delle parole di Elliot Page? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Classifiche consigliate