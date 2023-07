In un’intervista su TikTok con elizabday, Elliot Page ha rivelato i suoi attuali pensieri in merito a Juno, film uscito nel 2007 che l’ha resa famosa in tutto il mondo. In quest’ultimo, la star interpreta infatti la protagonista omonima, una sedicenne alle prese con una gravidanza che decide di dare il figlio in adozione. Pur sostenendo che non avrebbe problemi a rivederla oggi, c’è un aspetto legato alla pellicola che vorrebbe proprio dimenticare. Ecco le sue parole:

Qualcosa come Juno… non credo che mi darebbe fastidio guardarlo. Ho amato interpretare quel personaggio. Ho amato chi era. Mi è piaciuto che qualcosa di lei sembrasse fresco e nuovo e il modo in cui si presentava. È stata una delle migliori esperienze cinematografiche che ho avuto. È più che altro il seguito di questa esperienza. Potrei sicuramente guardare Juno. [Ma] non voglio vedere nulla del periodo della sua promozione che portava agli Oscar e di tutta la “stagione promozionale”. Preferirei non vedere nulla di quel periodo. E del fatto che mi ero dovuto nascondere. Nascondere e camuffare chi fossi. Non avevo ancora fatto coming out ed ero molto innamorato e la mia ragazza non veniva agli eventi con me, come le persone etero cis.

Vi ricordiamo che per la parte in Juno Page aveva ricevuto una nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista e recentemente ha avuto modo di raccontare un aneddoto poco piacevole legato alla promozione del film: lo trovate in quest’articolo.

Cosa ne pensate delle parole di Elliot Page su Juno? Lasciate un commento!

FONTE: elizabday / TikTok

