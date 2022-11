Cocain Orso: ecco il poster del film tratto da una bizzarra storia vera

La Universal ha diffuso in rete il primo poster di Cocain Orso, lungometraggio ispirato a una storia vera diretto da in arrivo nelle nostre sale prossimamente.

L’opera, diretta da Elizabeth Banks (Pitch Perfect 2), è basata sulla storia assurda di un orso sotto gli effetti della cocaina.

La regista ha rivelato su Twitter che il film sarà disponibile nei cinema americani dal 24 febbraio 2023.

Potete vedere il poster qua sotto:

Il film è descritto come un thriller ispirato a fatti realmente accaduti in Kentucky nel 1985.

Nel gremito cast del progetto troviamo Keri Russell (The Americans), Margo Martindale (The Americans), Ray Liotta (I molti santi del New Jersey), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), O’Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Kristofer Hivju (Il trono di spade), Kahyun Kim (American Gods), Christian Convery (Sweet Tooth), Brooklynn Prince (The Florida Project) e Scott Seiss.

FONTE: Universal