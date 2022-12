Cocainorso: Elizabeth Banks si è ispirata a due grandi classici di Steven Spielberg

Qualche giorno fa, la Universal ha diffuso online il trailer di Cocainorso, il film diretto da Elizabeth Banks che sarà prossimamente disponibile solo al cinema. Se non l’avete ancora visto, lo trovate in questa pagina.

In un’intervista concessa proprio a margine dell’arrivo del trailer, Elizabeth Banks ha parlato di come per Cocainorso si sia ispirata al cinema di Sam Raimi e John Carpenter e, soprattutto, a un paio di classici immortali di Steven Spielberg.

Banks spiega:

Il film, a dispetto di quello che potete aver visto nel trailer, ha anche un sacco di humor e cuore. Ci sono abbracci, ci sono lacrime, è davvero una storia di padri e figli, una vicenda sull’essere genitori e sul prendersi cura gli uni degli altri in questi tempi folli. È anche una delle tematiche del film, ovvero la risposta alla domanda relativa al chi fare affidamento quando le cose vanno di traverso. Per me è una parte fondamentale. E questo, che è il cuore del film, è la ragione per cui l’ho fatto che non è necessariamente quella dell’orso impazzito. Amo questi film. Amo l’horror e il gore, amo la commedia, ma amo anche Sam Raimi e John Carpenter. E da questo punto di vista, essendo ambientato nel 1985, ho visto questo progetto come un’opportunità per dare forma a un vero omaggio verso questa tipologia di pellicole. Ma anche per fare qualcosa di unico perché è pure un film che si basa sui personaggi. Ho citato due film in particolare diretti da Steven Spielberg quando parlavo del lungometraggio con lo studio: Lo squalo perché era inevitabile e Jurassic Park perché ecco l’altra cosa sugli orsi, che sono chiaramente un’altra roba rispetto agli squali. Quando avvisti un orso nella natura selvaggia, che se ne sta distante su un campo o chissà dove, non hai come primo desiderio quello di correre via. Magari ti metti a pensare al fatto che è un orso piccolo e carino. Da questo punto di vista, Jurassic Park ha fatto un lavoro sensazionale nel trasmettere quel senso di ammirazione e meraviglia per poi trasformare il tutto quando capisci che puoi diventare una preda. Ed è proprio questa la sensazione che vorrei suscitare nel pubblico. Sarebbe bello osservare un orso nel suo habitat, sarebbe divertente. Ma potrebbe diventare terrificante all’improvviso. Come può capitare se non fai attenzione o se l’orso è fatto di cocaina.

Cocainorso: la sinossi del film

Ispirato alla storia vera del 1985 dell’incidente aereo in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, questa dark comedy feroce vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga… e di sangue.

Cocainorso vede nel cast Keri Russell (The Americans), O’Shea Jackson, Jr. (Straight Outta Compton), Christian Convery-Jennings (Sweet Tooth), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Brooklynn Prince (Un sogno chiamato Florida), Isiah Whitlock Jr. (BlacKkKlansman), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Hannah Hoekstra (Charlie’s Angels, 2019) e Aaron Holliday (Sharp Objects), con la vincitrice dell’Emmy Margo Martindale (The Americans) e il vincitore dell’Emmy Ray Liotta (I molti santi del New Jersey).

Diretto da Elizabeth Banks (Charlie’s Angels, Pitch Perfect 2) da una sceneggiatura di Jimmy Warden (La Babysitter: Killer Queen), Cocainorso è prodotto dai vincitori dell’Oscar® Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man: Un nuovo universo, I Mitchells contro le macchine) per Lord Miller, da Elizabeth Banks e Max Handelman (il franchise Pitch Perfect) per Brownstone Productions, da Brian Duffield (Spontaneous) per Jurassic Party Productions e Aditya Sood (Sopravvissuto – The Martian) per Lord Miller. Robin Mulcahy Fisichella, Alison Small e Nikki Baida sono i produttori esecutivi.

Cosa ne pensate di questo trailer di Cocainorso? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Cinema Blend