Cocainorso: Elizabeth Banks parla di una scena controversa

Durante un’intervista con Variety, Elizabeth Banks ha parlato Cocainorso (qui il traler), il nuovo film diretto dall’attrice che uscirà nelle sale a fine febbraio.

Banks ha parlato nello specifico di una scena controversa, ovvero quella in cui dei bambini provano della cocaina:

È stata decisamente controversa. Ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo pensato di aumentare l’età di quei personaggi. Ci siamo tenuti per mano e alla fine abbiamo detto: “Ragazzi, devono essere dei dodicenni”. Era per mostrare la loro innocenza messa alla prova, era la cosa più interessante per me in quella scena.