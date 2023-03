In un’intervista con Comicbook.com, Robin Hollander, supervisore dei VFX di Cocainorso (GUARDA IL TRAILER) ha raccontato un aneddoto sul suo lavoro.

Il film, recente successo al box-office statunitense, è basato su una storia vera e narra le vicende di un orso che ingerisce un ingente quantitativo di droga. Nella realizzazione dei modelli in CGI dell’animale, l’obiettivo del suo team era renderli il più possibile realistici, tanto da prendere ispirazione da alcuni raccapriccianti video trovati in rete. Ecco quali:

Volevamo che fossero basati su qualcosa di reale, quindi abbiamo guardato filmati di cavalli e cani che avevano le convulsioni. Non è una cosa facile da guardare, ma è stato davvero istruttivo vedere cosa farebbe un corpo di quelle dimensioni quando ha spasmi e contrazioni muscolari e come questo si manifesta. Li abbiamo usati solo per testare i nostri pupazzi. Quindi è stato come dire: “Ok, bene, potremmo farlo, probabilmente non è necessario, ma l’opzione era sempre presente per i registi“. E man mano che procedevamo con il film, credo che siamo andati un po’ su e giù, a seconda delle necessità.

Cocainorso vede nel cast Keri Russell (The Americans), O’Shea Jackson, Jr. (Straight Outta Compton), Christian Convery-Jennings (Sweet Tooth), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Brooklynn Prince (Un sogno chiamato Florida), Isiah Whitlock Jr. (BlacKkKlansman), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Hannah Hoekstra (Charlie’s Angels, 2019) e Aaron Holliday (Sharp Objects), con la vincitrice dell’Emmy Margo Martindale (The Americans) e il vincitore dell’Emmy Ray Liotta (I molti santi del New Jersey).

Il film è prodotto dai vincitori dell’Oscar® Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man: Un nuovo universo, I Mitchell contro le macchine) per Lord Miller, da Elizabeth Banks e Max Handelman (il franchise Pitch Perfect) per Brownstone Productions, da Brian Duffield (Spontaneous) per Jurassic Party Productions e Aditya Sood (Sopravvissuto – The Martian) per Lord Miller. Robin Mulcahy Fisichella, Alison Small e Nikki Baida sono i produttori esecutivi.

Cosa ne pensate dei VFX di Cocainorso? Lasciate un commento!

