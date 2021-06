Secondo quanto riportato da Deadline Netflix avrebbe acquisito i diritti per distribuire, sequel del film del 2019 diretto da Jeff Chan con protagonisti Robbie Amell (Upload) e Stephen Amell (Arrow).

Collective Pictures sta producendo il film che sarà nuovamente diretto da Jeff Chan e basato su una sceneggiatura di Chris Paré and Jeff Chan, Sherren Lee e Jesse LaVercombe.

Nel film un adolescente con abilità anormali cerca l’aiuto di ex detenuto (Robbie Amell) e del suo ex complice (Stephen Amell) dopo aver assistito all’omicidio di suo fratello e dell’insabbiamento del fatto.

Tra i produttori figurano anche Chan, Robbie Amell, Stephen Amell e Paré. le riprese avranno luogo quest’anno in Canada.

Qua sotto potete leggere la sinossi del primo film:

In un universo distopico il 4% della popolazione è nata con poteri sovrannaturali e per questo è discriminata e costretta a vivere in povertà. Conner Reed (Robbie Amell), un ragazzo dagli straordinari poteri, si barcamena come elettricista e fatica a prendersi cura della madre malata. Per guadagnare qualche soldo, metterà i suoi poteri al servizio di un gruppo di criminali capeggiati da Garrett (Stephen Amell) che fa capo a un temuto narcotrafficante (Greg Byrk), entrando nel mirino del temibile comando di poliziotti robot. Robocop incontra District 9 per ribaltare completamente lo standard del supereroe: vivere una vita da eroi al servizio degli altri o usare i poteri per salvare la propria famiglia? Un titolo da non perdere per i fan di Arrow e The Flash, con incredibili sequenze di azione e effetti speciali all’avanguardia.