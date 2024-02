Durante un’intervista con Vanity Fair Colman Domingo ha commentato le voci secondo cui sarebbe nei mirino dei Marvel Studios per sostituire Jonathan Majors come Kang.

L’attore, candidato all’Oscar per il suo ruolo in Rustin, si è detto aperto a tale possibilità:

Beh, guarda. Sono anni che la mia squadra parla con la Marvel a proposito di alcuni aspetti dell’UCM. Non so se le voci sono vere o no, i miei agenti non mi dicono nulla fin quando non c’è qualcosa di concreto, perciò non lo so. Potrebbero esserci delle conversazioni, ma non ne sono sicuro, a me piacerebbe molto parlarne. Qualunque cosa decidano di fare con Jonathan [Majors] e il suo futuro dell’UCM, il mio desiderio è di ritagliarmi uno spazio tutto mio. Ci sono voci, ci sono discussioni, ma non ne sono sicuro perché non mi viene proposto nulla finché non è reale. Ma sarei disposto.