Come per disincanto: il cast non credeva che il sequel sarebbe stato messo in produzione

A 15 anni dall’uscita di Come d’incanto, il sequel Come per disincanto si prepara ad approdare su Disney+ e per l’occasione i protagonisti del sequel hanno presentato il film negli Stati Uniti.

Patrick Dempsey ha raccontato all’Hollywood Reporter che non riteneva che un sequel fosse possibile:

In tutta onestà non credevo che lo avrebbero fatto. Quando me l’hanno detto che sarebbe successo non ci credevo, perché già l’avevo sentita.

James Marsden ha poi aggiunto:

Ho creduto che fosse possibile per i primi 12 anni, ma poi mi sono detto che era meglio concentrarmi su altri progetti, continuando a tenere le dita incrociate. Dopo un certo periodo di tempo abbandoni l’idea. So che c’erano molti ingranaggi in movimento, e quando hanno finalmente trovato una sceneggiatura adatta, e hanno coinvolto Alan [Menken] eStephen [Schwartz] e poi Amy [Adams], la speranza si è riaccesa.

L’attore ha concluso scherzando di aver iniziato a pensare: “Ci sarà un recasting visto che sono passati 15 anni?“.

Il film Disney Come per disincanto e vissero infelici e scontenti sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney Plus dal 18 novembre 2022.

