è balzato in testa alla classifica italiana sabato, scalzando il fenomeno. La commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese ieri ha raccolto altri 243 mila euro, portandosi a 835 mila euro complessivi (che includono anche gli incassi delle anteprime del weekend di Ferragosto). Mantenendosi in testa anche oggi, è possibile che arrivi a vincere il weekend.

Tiene ancora bene Me contro te, che incassa altri 209 mila euro e si porta così a 3.4 milioni di euro: appare evidente che il secondo film del duo di Youtuber non raggiungerà le vette del primo (che, lo ricordiamo, uscì a gennaio 2020 incassando più di 10 milioni di euro), ma si tratta comunque di un gran risultato per un prodotto di questo tipo, indirizzato a una fascia molto specifica di pubblico. Non è un caso che vi sia già un terzo film programmato per gennaio 2022.

Fast & Furious 9 chiude il podio di sabato: anche l’action movie della Universal tiene bene, incassando altri 180 mila euro e portandosi a 3.5 milioni complessivi. Insieme, questi tre film rappresentano un’offerta ben diversificata e contribuiscono a far salire gli incassi della giornata sopra gli 800 mila euro. Ovviamente siamo ancora lontani da un sabato di agosto 2019, in cui Il Re Leone da solo faceva schizzare l’incasso giornaliero sopra i 3.5 milioni di euro, ma ci sono progressi.

Quarta posizione, più distante, per The Suicide Squad, che incassa 46 mila euro e sale a 1.7 milioni di euro. Chiude la top-five Free Guy – Eroe per gioco, che incassa 38 mila euro e sale a 682 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 28/8/2021

COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO – € 243.445 / € 835.511 ME CONTRO TE – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA – € 209.716 / € 3.476.438 FAST & FURIOUS 9 – € 180.973 / € 3.558.773 THE SUICIDE SQUAD – MISSIONE SUICIDA – € 45.951 / € 1.753.999

FREE GUY – EROE PER GIOCO – € 38.687 / € 682.546 FRAMMENTI DAL PASSATO – REMINISCENCE – € 32.414 / € 68.141

CANDYMAN – € 30.059 / € 69.386 FALLING – STORIA DI UN PADRE – € 13.951 / € 42.307 IL GIOCO DEL DESTINO E DELLA FANTASIA – € 9.235 / € 24.952 JUNGLE CRUISE – € 7.522 / € 1.590.558

Fonte: Cinetel