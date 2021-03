LEGGI ANCHE – Concrete Cowboy: Netflix si aggiudica i diritti del film con Idris Elba

Netflix ha diffuso in rete il primo poster di, il film con Idris Elba e Caleb McLaughlin, star di Stranger Things, presentato in anteprima allo scorso TIFF.

L’opera, diretta dall’esordiente Ricky Staub, è tratta dal romanzo “Ghetto Cowboy” di Greg Neri. Il film segue la storia del quindicenne Cole (McLaughlin) che viene portato a vivere con il padre Harp (Elba). Diviso tra il crescente rispetto per la comunità di suo padre e l’amicizia con il suo tormentato cugino, il ragazzo inizia a dare delle nuove priorità alla sua vita quando le stesse stalle vengono minacciate dall’avanzata della gentrificazione.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 2 aprile. Potete vedere il poster qua sotto:

Tra i produttori del film troviamo Lee Daniels, Tucker Tooley, Jeff G. Waxman e Jennifer Madeloff. Greg Renker, Jason Barhydt, Gregoire Gensollen, Lorraine Burgess, Greg Neri, Sam Mercer, Tegan Jones, Staci Hagenbaugh, Alistair Burlingham e Gary Raskin sono invece i produttori esecutivi.

Elba è di recente apparso in progetti come Cats, Avengers: Infinity War, Thor: Ragnarok, Il domani tra di noi, Molly’s Game, La torre nera e in Star Trek: Beyond. Prossimamente lo vedremo invece in The Suicide Squad: Missione suicida di James Gunn.

Cosa ne pensate del poster? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Collider