La casa che ha ispirato il celebre franchise horror The Conjuring è ora disponibile per un particolare campeggio. Il sito web dell’abitazione propone infatti di fare, da giugno a ottobre, un “GHamping” ovvero “un ghost camping” un campeggio coi fantasmi.

Situata nei pressi di Burrillville (Rhode Island), la casa apparteneva negli anni 70′ alla famiglia Perron, che venne in seguito tormentata da una presenza paranormale, vicenda raccontata nel primo film di The Conjuring, uscito nel 2013. Nel giugno scorso, la struttura era stata messa in vendita da Jenn e Cory Heinzen ed era stata così acquistata da Jacqueline Nuñez, una promotrice immobiliare di Boston, per 1.5 milioni di dollari. Sul suo terreno sono stati dunque eretti otto piazzole che gli investigatori del paranormale (o i fan del film) possono ora affittare a partire da 300 dollari a notte.

Vi ricordiamo che la saga proseguirà con un quarto film, di cui recentemente è stato annunciato il titolo, e una serie tv.

Grazie a The Conjuring 3 – per ordine del diavolo, il franchise è riuscito a superare i due miliardi di dollari d’incasso al box-office mondiale. Gli 8 film che compongono la saga fra filone principale e spin-off sono costati, complessivamente, “solo” 179 milioni (fonte: The Numbers).

Per quanto riguarda il primo capitolo, vi rimandiamo alla nostra scheda.

FONTE: The Conjuring House

