Coolio, al secolo Artis Leon Ivey Jr, è morto a Los Angeles all’età di 59 anni. La notizia è stata diffusa da TMZ qualche ora fa. Stando a quanto riportato dal sito il rapper e attore si trovava a casa di amici che lo hanno trovato riverso a terra nel bagno dell’abitazione.

Jarez, il manager di vecchia data del rapper, racconta che Coolio si era recato nella toilette dell’abitazione e che i presenti si sono cominciati a preoccupare non vedendolo ritornare. Dopo averlo chiamato più volte sono infine entrati nella stanza dove l’hanno trovato sul pavimento.

I paramedici accorsi sulla scena l’hanno poi dichiarato morto. TMZ segnala che la polizia ha aperto un’indagine anche se, per il momento, non c’è nulla che possa lasciar sospettare crimini di qualche tipo. Sulla scena del decesso non sono stati trovati né droga né oggetti atti all’assunzione della stessa. La causa della morte di Coolio verrà stabilita dall’autopsia che è stata disposta.

Coolio era molto noto nella scena rap losangelina degli anni ottanta, ma è a metà degli anni 90, col singolo Gangsta’s Paradise, che diventa una star internazionale. Il brano era stato concepito per il film Pensieri pericolosi, interpretato da Michelle Pfeiffer che compare anche insieme al rapper nel video della canzone. Gangsta’s Paradise divenne uno dei brani rap più popolari di tutti i tempi restando al vertice della Top 100 di Billboards per ben tre settimane. Nel 1996 l’artista vinse anche il Grammy per la miglior interpretazione rap solista.

Fra i vari tributi arrivati online nelle ultime ore, segnaliamo in particolare quello di Weird Al Yankovic su Instagram, una foto in cui i due si abbracciano. Il popolare singolo venne difatti “preso di mira” da Weird Al con una parodia intitolata Amish Paradise che, inizialmente, non aveva ricevuto alcun tipo di approvazione da parte di Coolio. Tuttavia, dal punto di vista legale, la parodia non poteva essere in alcun modo fermata e venne realizzata. In seguito, il rapper capì che la sua contrarietà alla cosa era stata dettata dal suo ego, tanto che, tempo dopo, chiese anche scusa a Weird Al per la sua arroganza. In una vecchia intervista rilasciata a Yahoo spiegava:

Mi sono seduto e ci hi riflettuto. Ho realizzato che “Aspetta un attimo. Coolio, chi ca**o ti credi di essere? Ha fatto anche Michael Jackson. E Michael Jackson mica si è arrabbiato!”. Poi gli chiesi scusa. Ripeto: è stata una cosa davvero stupida. Una delle più sciocche fatte nella mia carriera.

Qua sotto potete trovare sia il video di Gangsta’s Paradise che di Amish Paradise:

