Qualche giorno fa abbiamo appreso che la Lionsgate ha speso una cifra non indifferente per assicurarsi il nuovo adattamento della graphic novel “Il corvo”, film già pronto da diverso tempo e che arriverà al cinema nel corso del 2024 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Deadline ha poi pubblicato un’intervista fatta con il produttore de Il Corvo, Sam Pressman, figlio di quell’Edward R. Pressman che del leggendario film del 1994 diretto da Alex Proyas e interpretato dal compianto Brandon Lee è stato produttore (così come di una caterva di altri film: ecco la sua nutritissima filmografia).

Nella chiacchierata in cui si è naturalmente discusso di come la “tradizione di famiglia” venga tramandata, Pressman si dice sicuro del fatto che il pubblico apprezzerà il reboot con Bill Skarsgard e che l’intenzione è quella di dare forma a un franchise antitetico al Marvel Cinematic Universe:

Il Corvo è stato una parte centrale ed essenziale della nostra compagnia e sono davvero orgoglioso dei progressi e del lavoro che è stato fatto. Penso che il film sorprenderà davvero le persone. I nostri partner vogliono trattarlo a 360°, che sia attraverso videogiochi, una serie animata o un qualche genere di universo narrativo, ma ha questa eredità cosmica che può espandersi al di là di una singola storia. Siamo finalmente a un punto in cui possiamo davvero esplorare queste altre strade perché si tratta di una proprietà intellettuale unica, non è il film di uno studio, non è un film Marvel, è quasi un anti-film Marvel. Ho davvero grandi speranze per questo progetto, amo davvero quello che Molly Hassell (la produttrice, ndr.) ha fatto spingendo questo masso in salita e il regista Rupert Sanders è davvero un visionario.

Bill Skarsgard, il volto di Pennywise nel franchise di It, presta il volto a Eric Draven, mentre Rupert Sanders, regista di Ghost in the Shell e Biancaneve il cacciatore, ha diretto film. Accanto all’attore troviamo FKA twigs (Honeyboy) e Danny Huston (Succession), ma anche Laura Birn (Fondazione), Sami Bouajila (A Son) e Jordan Bolger (The Woman King).

Il thriller è stato scritto dal candidato all’Oscar Zach Baylin ed è ovviamente basato sull’opera scritta, creata e illustrata da James O’Barr.

Le riprese si sono tenuta a Praga e a Monaco l’estate scorsa per un budget di circa 50 milioni di dollari.

