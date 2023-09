Deadline riporta in esclusiva che la Lionsgate ha speso una cifra a sette zeri per acquistare il nuovo adattamento della graphic novel “Il corvo” già pronto da diverso tempo e che arriverà al cinema nel corso del 2024.

Bill Skarsgard, il volto di Pennywise nel franchise di It, presta il volto a Eric Draven, mentre Rupert Sanders, regista di Ghost in the Shell e Biancaneve il cacciatore, ha diretto film. Accanto all’attore troviamo FKA twigs (Honeyboy) e Danny Huston (Succession), ma anche Laura Birn (Fondazione), Sami Bouajila (A Son) e Jordan Bolger (The Woman King).

Nel commentare l’acquisizione, i produttori hanno dichiarato:

Il film originale ha lasciato un segno indelebile sulla nostra cultura, perciò siamo felicissimi di presentare un nuovo adattamento per il pubblico di oggi che rispetti l’eredità di questa storia. Rupert ha creato con padronanza nuove dimensioni dando forma a un universo contemporaneo per questa saga senza tempo di amore eterno. Non vediamo l’ora di condividere la sua visione con il pubblico.

Il thriller è stato scritto dal candidato all’Oscar Zach Baylin ed è ovviamente basato sull’opera scritta, creata e illustrata da James O’Barr.

Le riprese si sono tenuta a Praga e a Monaco l’estate scorsa per un budget di circa 50 milioni di dollari.

