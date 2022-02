Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter , visto recentemente nel cinecomic DC The Suicide Squad: Missione suicida e nella serie televisiva Peacemaker, sarebbe entrato a far parte del cast di, film basato sul noto personaggio animato dei Looney Tunes Wile E. Coyote.

Il lungometraggio, come appreso in passato, sarà un ibrido tra live-action e animazione e narrerà le vicende di Wile E. Coyote, intenzionato solamente a catturare e distruggere il suo acerrimo nemico: Road Runner (Beep Beep). Nel lungometraggio sarà presente ovviamente anche la ACME, ovvero la compagnia immaginaria che fornisce al protagonista le fallimentari armi che per ironia non lo aiutano minimamente a catturare Beep Beep.

Coyote vs. Acme sarà diretto, ricordiamo, da Dave Green (Tartarughe Ninja – Fuori dall’Ombra) e basato su una sceneggiatura di Samy Burc. Chris DeFaria e James Gunn saranno invece i produttori.

Le riprese del film inizieranno a marzo nel Nuovo Messico. L’uscita nelle sale americane è prevista per il 21 luglio 2023.

