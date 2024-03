È dallo scorso novembre che il futuro di Coyote vs. Acme è appeso a un filo, dopo che la Warner ha rinunciato alla distribuzione del film con Will Forte e John Cena, nonostante fosse praticamente pronto.

Da allora il film sta cercando una nuova casa che possa distribuirlo, ma gli elevati costi richiesti dalla Warner per l’acquisto ad ora non hanno dato risultati.

Direttamente dal red carpet degli Oscar, come riportato da IndieWire, Samy Burch, sceneggiatrice del progetto, ha aggiornato sulla questione e, pur ammettendo di sapere poco o niente a riguardo, ha rincuorato i fan affermando che le trattative per poter vendere il film e poterlo finalmente distribuire sono ancora in corso:

Per quello che ne so, le cose continuano a muoversi. Siamo tutti parecchio sconvolti e ancora con il cuore spezzato per la decisione. Speriamo davvero che il film riesca in qualche modo a trovare una nuova casa e non rimanga rinchiuso in uno scantinato per l’eternità. So che stanno vagliando molte ipotesi a riguardo. Spero di essere autorizzato a dirlo, vado un po’ allo sbando in questo momento a dire il vero in questo territorio.

Ci ha lavorato una squadra di persone eccezionali, Dave Green, il regista, lo adoro! Will Forte è stato eccezionale nel film, ho avuto la fortuna di vedere il montato finale e ne sono molto orgogliosa.