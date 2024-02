Qualche giorno fa, con l’annuncio dei dati trimestrali di Warner Bros. Discovery che includevano una svalutazione di oltre 100 milioni di dollari, il destino di Coyote vs. Acme sembra sia stato scritto definitivamente. Il film, verosimilmente, non verrà salvato e verrà distrutto.

Dallo scorso autunno è partita una campagna per salvare il film con l’hashtag #ReleaseCoyoteVsACME capitanata dall’attore e doppiatore Eric Bauza, ma ora è il protagonista Will Forte a prendere la parola sui social. Forte ha pubblicato un lungo messaggio in cui rivela di aver visto la commedia e si congratula con i colleghi, spiegando però che difficilmente Coyote vs. Acme verrà salvato. Ecco il messaggio da noi tradotto:

Al cast e alla troupe di Coyote vs. Acme. So che molti di voi non hanno avuto la possibilità di vedere il nostro film. E purtroppo, sembra che non lo vedrete mai.

Quando ho saputo per la prima volta che il nostro film sarebbe stato “cancellato”, non l’avevo ancora visto. Quindi ho pensato quello che hanno pensato tutti gli altri: dev’essere davvero orrendo.

Poi l’ho visto.

Ed è incredibile.

Super divertente dall’inizio alla fine, visivamente incredibile, dolce, sincero e importante a livello emotivo in un modo che funziona davvero. Quando sono iniziati a scorrere i titoli di coda, mi sono seduto lì pensando a quanto fossi stato fortunato ad partecipare a qualcosa di così speciale. Ma questa sensazione si è rapidamente tramutato in confusione e frustrazione. Questo era il film che non avrebbero distribuito?

Sentite, quando parliamo di affari a Hollywood, non so veramente nulla. Anche quando un film funziona benissimo col pubblico durante le proiezioni test (come il nostro), non hai la garanzia che sia un successo. E alla fine, le persone che hanno pagato per questo film possono ovviamente farci ciò che vogliono. Non significa che questa cosa debba piacermi (anzi mi fa imbestialire). Né essere d’accordo. E non significa che questo film sia meno che magnifico.

Sareste così fieri – un film che andrebbe visto, ma non verrà visto. Per favore sappiate che tutti gli anni di duro lavoro, impegno e amore che avete messo in questo film si vedono in ogni inquadratura.

Questo è tutto gente,

Will Forte