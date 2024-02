I giorni di Coyote vs. Acme sembrano davvero contati. Solo qualche settimana fa sembrava quasi certo che il film avrebbe trovato un distributore, invece ora un lungo approfondimento di The Wrap spiega come Warner Bros. Discovery sia pronta ad archiviare definitivamente la pratica. Addirittura, lo studio starebbe pensando di non citare nemmeno il film durante l’annuncio dei dati trimestrali che avverrà il 23 febbraio, mettendolo direttamente nel dimenticatoio.

Il sito cita il produttore Chris DeFaria, che ha ricevuto una telefonata dalla Warner a inizio gennaio:

Vogliono semplicemente mettersi alle spalle tutto questo. Vogliono archiviare la pratica.

Il sito sostiene che dopo aver rifiutato le offerte di vari streamer e studios per acquisire il film, la major ha deciso che ne ha avuto abbastanza e vuole andare oltre, smettendo di parlarne. Tra gli interessati vi sarebbero stati Netflix, Amazon – MGM e la Paramount Pictures. Quest’ultima si sarebbe impegnata in un’uscita cinematografica che avrebbe gratificato anche i realizzatori del film, permettendo al pubblico di vederlo sul grande schermo come era stato pensato inizialmente. Il problema è che la Warner Bros. avrebbe chiesto 75/80 milioni di dollari da qualunque compratore, senza accettare compromessi o trattative sul prezzo. Cancellando definitivamente il film, alla fine, otterrà una svalutazione di 35/40 milioni di dollari nel bilancio.

The Wrap aggiunge che, per aggiungere umiliazione a umiliazione, avendo ricevuto il via libera nella precedente gestione, Coyote vs. Acme non avrebbe nemmeno ricevuto le attenzioni dei nuovi capi della Warner, Michael De Luca e Pam Abdy, né del presidente di WB Animation Bill Damaschke o del CEO David Zaslav – quest’ultimo non avrebbe mai visto una versione definitiva del film, mentre De Luca e Abdy avrebbero visto una prima director’s cut e Damaschke sarebbe andato a un’anteprima di test.

Coyote Vs. Acme, lo ricordiamo, doveva uscire al cinema il 21 luglio 2023 prima che la Warner Bros. lo sostituisse con Barbie rimandandone l’uscita e poi cancellandola definitivamente. Insomma, a meno che nei prossimi giorni non si faccia avanti un compratore realmente interessato, Coyote vs. Acme non vedrà mai la luce degli schermi, piccoli o grandi che siano.

Classifiche consigliate