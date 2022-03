Nonostante i due sequel fossero stati annunciati nel 2018,è finito in un limbo produttivo per diversi anni. Per scrivere gli altri due adattamenti dei film basati sui libri China Rich Girlfriend (La fidanzata cinese) e Rich People Problems erano stati ingaggiati Adele Lim e Peter Chiarelli, ma intanto le cose sono cambiate.

Lim ha infatti lasciato la lavorazione qualche tempo fa dopo aver scoperto che i produttori le avevano offerto un decimo del compenso del suo collega. Chiarelli alla fine nel 2019 aveva consegnato una stesura della sceneggiatura, ma la produzione ha deciso di cambiare rotta ingaggiando Amy Wang.

Wang, australiana di origini cinesi, è una regista e sceneggiatrice vincitrice del Young Director Award al Festival internazionale della creatività Leoni di Cannes nel 2018 per il suo corto Unnatural. Ha inoltre diretto un episodio della serie Starz Blindspotting e scriverà e dirigerà un horror per Paramount Players e QC Entertainment.

Ricordiamo che il primo film, arrivato nelle sale americane ad agosto 2018, ha in cassato al botteghino mondiale 238 milioni di dollari. Quando sono stati annunciati i sequel si era detto che le due pellicole sarebbe state girate in contemporanea, ma al momento non è chiaro quali siano i piani.

Cosa ne pensate e quanto attendete un sequel di Crazy & Rich? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: The Hollywood Reporter