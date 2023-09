Si è tenuta ieri a Los Angeles la premiere di The Creator, l’epico thriller d’azione 20th Century Studios, New Regency ed Entertainment One diretto da Gareth Edwards (Godzilla, Rogue One:a Star Wars story) che arriverà il 28 settembre nelle sale dello stivale.

La pellicola racconta di una guerra futura tra la razza umana e le forze dell’intelligenza artificiale che vede Joshua (Washington), un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Chan), reclutato per dare la caccia e uccidere il Creatore, l’inafferrabile architetto dell’avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra… e all’umanità stessa. Joshua e la sua squadra di agenti d’élite oltrepassano le linee nemiche nel cuore oscuro del territorio occupato dall’IA solo per scoprire che l’arma apocalittica, che è stato incaricato di distruggere, è un’IA con le sembianze di una bambina.

A margine dell’evento, sono arrivate online le prime reazioni social di commento a The Creator.

The Creator, le prime reazioni social

Ecco, a seguire, una rassegna di alcuni commenti alla pellicola approdati su X – l’ex Twitter – al termine della premiere a Los Angeles.

#TheCreator è sorprendentemente buono. Il miglior film dell’anno e il miglior film di fantascienza da tempo, secondo me. Gareth Edwards rovescia le aspettative in modo davvero impressionante per una storia viscerale, toccante e creativa sull’umanità. Sinceramente, l’ho adorato. Va visto. (Brandon Davis) Gareth Edwards non sbaglia con The Creator. Il film si colloca accanto a Terminator 2, Alien e Star Wars come esempi assolutamente straordinari di come la fantascienza possa raccontare allegoricamente nostro mondo. È senza dubbio uno dei migliori film dell’anno. #TheCreatorMovie #TheCreator (Hunter Bolding) Anche se trae ispirazione da fonti decisamente riconoscibili, #TheCreator è un epico film di fantascienza originale tra i migliori degli ultimi anni. Divertente, avvincente e profondo su ogni livello. Gareth Edwards costruisce un mondo coinvolgente e lo riempie di personaggi affascinanti. Assolutamente eccezionale. (Courtney Howard) #TheCreator è un MAESTOSO esemplare di fantascienza originale. Gareth Edwards è uno dei nostri GRANDI registi. Un’indagine profonda e sfumata, alla Lucas, sulle credenze e i pregiudizi umani e sulla nostra insicurezza di fronte a qualcosa di più grande. Spettacolo e cuore allo stato puro. Gente, questo è cinema allo stato puro […] #TheCreator è TUTTO ciò che possiamo desiderare come appassionati di cinema. Concetti originali che fanno riflettere, realizzati da un vero visionario con un completo controllo del suo mestiere. Propone anche la migliore lettura contemporanea delle attuali sfide legate all’IA. È stato fatto con grande gusto. Sono completamente innamorato di questo film. (Griffin Schiller) Gareth Edwards dimostra di essere TORNATO ed è più in forma che mai. #TheCreator è un’esperienza cinematografica stupefacente e straordinaria. Una toccante storia con incredibili immagini e un grande cast. Sicuramente una delle migliori sorprese dell’anno.(Hollywood Handle) #TheCreator è un capolavoro e uno dei migliori film dell’anno. Affronta tanti temi attuali sull’intelligenza artificiale. Gareth Edwards fa un lavoro magistrale nel tenere il pubblico coinvolto in ogni momento. Madeleine Yuna Voyles deve essere presa in considerazione per gli Oscar.(Joseph Decklemeier) #TheCreator è un epico sci-fi di guerra brutale, intenso ed ambizioso, con una forte enfasi sull’elemento bellico. Visivamente è splendido, nel tipico stile di Gareth Edwards. John David Washington e Madeleine Yuna Voyles sono fantastici insieme. Una interpretazione unica della figura del lupo solitario e del suo cucciolo. (POC Culture)

Diretto da Gareth Edwards (Rogue One, Godzilla), The Creator è interpretato da John David Washington (Tenet), Gemma Chan (Eternals), Ken Watanabe (Inception), Sturgill Simpson (Io e Lulù), l’esordiente Madeleine Yuna Voyles e la vincitrice dell’Academy Award® Allison Janney (Tonya).



La sceneggiatura è di Gareth Edwards e Chris Weitz, da un soggetto di Edwards. Il film è prodotto da Gareth Edwards, p.g.a., Kiri Hart, Jim Spencer, p.g.a. e Arnon Milchan, mentre Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Nick Meyer e Zev Foreman sono i produttori esecutivi.

