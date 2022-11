Le cronache di Narnia: Netflix vuole Greta Gerwig per dirigere due film della saga?

Dopo anni di silenzio, si torna a parlare del nuovo adattamento targato Netflix di Le cronache di Narnia. Era ottobre 2018 quando abbiamo appreso che il colosso dello streaming si sarebbe occupato dello sviluppo di una nuova serie di film e della serie TV basati sulla popolare saga letteraria di C. S. Lewis.

Nel 2019 era giunta notizia che che il supervisore creativo dell’operazione sarebbe stato Matthew Aldrich, co-sceneggiatore di Coco, ma da allora non si è saputo molto.

Oggi grazie a What’s On Netflix scopriamo alcuni possibili aggiornamenti. A quanto pare, infatti, il colosso vorrebbe mettere in produzione due film della saga e affidarli a Greta Gerwig, regista di Piccole donne e Barbie che tra l’altro sarà in Rumore bianco, prossimamente in streaming sulla piattaforma.

Per il momento si tratta di voci di corridoio, ma intanto ricordiamo che Netflix, in virtù dell’accordo siglato con la C.S. Lewis Company, si occuperà della produzione di serie tv e lungometraggi insieme a Mark Gordon di Entertainment One (eOne), con Douglas Gresham e Vincent Sieber in qualità di produttori esecutivi della serie e di produttori dei film.

In totale, i romanzi della serie Le cronache di Narnia hanno venduto oltre 100 milioni di copie e sono stati tradotti in più di 47 lingue in tutto il mondo. Per la prima volta, grazie a questo accordo, i diritti dei sette libri che compongono la saga sono proprietà di una sola compagnia.