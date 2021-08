ha firmato ufficialmente il contratto per tornare nel sequel di Crudelia . Solo qualche giorno fa, voci dicevano che l’attrice stesse pensando di intentare una causa nei confronti della Disney sulla scia di quanto fatto daper l’uscita diin contemporanea al cinema e in streaming, ma questa notizia manda un segnale opposto, e cioè che la major ha la situazione sotto controllo sul fronte dei talent.

Crudelia è uscito nei cinema americani e in streaming (con Accesso VIP) il 26 maggio, incassando 222 milioni di dollari in tutto il mondo. Non è ancora chiaro quando inizieranno le riprese del secondo film, tuttavia è intuibile che nel nuovo contratto la Disney abbia previsto la possibilità di una release ibrida, ipotesi che ovviamente prima della pandemia non era neanche concepibile.

A gestire le trattative il chairman di Endeavor (che possiede WME, l’agenzia che rappresenta l’attrice), Patrick Whitesell, che ha commentato: “Sebbene il panorama dei media sia stato sconvolto in maniera significativa per tutti i distributori, i loro partner creativi non possono essere messi da parte e costretti a sopportare il peso insostenibile delle conseguenze negative senza il potenziale di un aumento. Questo accordo dimostra che ci può essere una strada equa che protegga gli artisti e allinei gli interessi degli studios con quelli dei talent. Siamo fieri di lavorare assieme a Emma e alla Disney, e apprezziamo il desiderio dello studio di riconoscere i suoi contributi come partner creativo. Speriamo che questo accordo apra la porta ad altri membri della comunità creativa desiderosi di partecipare al successo delle nuove piattaforme”.

L’impressione è che il contratto siglato dalla star preveda una qualche partecipazione al successo del film in streaming, ma vi aggiorneremo nel caso si sappia qualcosa di più a riguardo.

Ricordiamo che il sequel verrà scritto nuovamente da Tony McNamara e diretto nuovamente da Craig Gillespie.

Fonte: Deadline