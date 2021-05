Crescono gli incassi cinematografici italiani: nel quinto sabato delle riaperture sono stati raccolti ben 420mila euro con 61mila spettatori, mentre una settimana fa erano 374mila euro con 55mila spettatori.domina la classifica incrementando di molto gli incassi (parliamo del doppio rispetto a venerdì): 156mila euro per il blockbuster della Disney, per un totale in quattro giorni di 349mila euro.

Seconda posizione per The Father – Nulla è come sembra, che incassa 76mila euro e sale a 197mila euro complessivi. Terzo posto per Il cattivo poeta, che raccoglie 39mila euro e sale così a 354mila euro complessvi. Al quarto posto Un altro giro, che incassa 31mila euro e sale a 278mila euro complessivi, mentre sale al quinto posto (comportamento classico dei film per famiglie nel weekend) 100% Lupo, che incassa 25mila euro sabato e sale a 144mila euro complessivi.

Il sacro male, al sesto posto, incassa quasi 23mila euro e sale a 183mila euro complessivi, mentre Freaky al settimo posto incassa 16mila euro e sale a 28mila euro in tre giorni. Seguono Nomadland, ora a 1.3 milioni di euro, Rifkin’s Festival, ora a 475mila euro, e Caro diario, che arriva a 75mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 29/5/2021

CRUDELIA – € 156.059 / € 349.432 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 76.648 / € 197.025 IL CATTIVO POETA – € 39.558 / € 354.164 UN ALTRO GIRO – € 31.285 / € 278.471 100% LUPO – € 25.798 / € 144.945 IL SACRO MALE – € 22.906 / € 183.515 FREAKY – € 16.502 / € 28.123 NOMADLAND – € 16.485 / € 1.312.496 RIFKIN’S FESTIVAL – € 11.687 / € 475.023 CARO DIARIO – € 2.656 / € 75.462

Fonte: Cinetel