a dominare la classifica italiana dell’ultimo weekend di maggio: le sale riaperte sono ormai quasi duemila, e in quattro giorni sono stati raccolti ben 1.2 milioni di euro con 184mila presenze, in crescita rispetto a una settimana fa, quando erano stati incassati 954mila euro con 144mila presenze. Il paragone con le riaperture dell’anno scorso è ormai improponibile: le sale aperte e i film in prima visione sono molti di più.

Crudelia, dicevamo, ha raccolto 450mila euro in quattro giorni, con un’ottima media in quasi 590 schermi: battuto l’incasso d’esordio di Nomadland, che nel primo weekend delle riaperture aveva incassato 429mila euro forte dell’assenza di altri titoli importanti (ma anche con molte meno sale). In cinque giorni il film Disney (che, lo ricordiamo, è disponibile anche con Accesso VIP su Disney+, e c’è chi ritiene che questo dia anche una certa spinta a livello di pirateria) ha incassato ben 512mila euro.

Seconda posizione per The Father – Nulla è come sembra, che incassa 226mila euro e per pochissimo batte Crudelia come miglior media, salendo a 285mila euro complessivi. Terza posizione per Il cattivo poeta, che incassa altri 121mila euro in quattro giorni e sale a 400mila euro complessivi. Al quarto posto Un altro giro incassa 93mila euro e sale a 310mila euro complessivi, mentre chiude la top-five 100% Lupo, che grazie al sabato e alla domenica incassa 69mila euro e sale a 179mila euro complessivi.

Seguono Il Sacro Male, con 64mila euro e un totale di 205mila euro, e Nomadland, che incassa altri 52mila euro e sale a 1.3 milioni complessivi.

Apre all’ottavo posto Freaky, con 44mila euro, mentre al nono posto Rifkin’s Festival incassa altri 35mila euro e sale a 487mila euro complessivi. Infine, al decimo posto Hong Kong Express incassa 10mila euro e ottiene la miglior media della classifica essendo disponibile solo in una decina di sale.

INCASSI ITALIA 27-30/5/2021

CRUDELIA – € 450.842 / € 512.253 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 226.170 / € 285.681 IL CATTIVO POETA – € 121.493 / € 400.255 UN ALTRO GIRO – € 93.521 / € 310.478 100% LUPO – € 69.705 / € 179.210 IL SACRO MALE – € 64.187 / € 205.516 NOMADLAND – € 52.434 / € 1.331.585 FREAKY – € 44.101 / € 44.101 RIFKIN’S FESTIVAL – € 35.216 / € 487.890 HONG KONG EXPRESS – € 10.389 / € 17.359

Fonte: Cinetel