L’estate è ormai agli sgoccioli e, in vista di un autunno e un inverno che si preannunciano all’insegna di una certa incertezza in materia di andamento della pandemia,ha deciso di “mostrare i muscoli” svelando – attraverso una serie di Tweet – tutti i film in uscita nei prossimi mesi, dallo spin-off di Army of the Dead , passando percon The Rock, Gal Gadot e Ryan Reynolds e, il nuovo film di Adam McKay che riunisce alcune delle star più acclamate di Hollywood come Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill e Jennifer Lawrence.

Ecco, a seguire, la lista completa e le relative date di uscita su Netflix:

Settembre

Afterlife of the Party: su Netflix il 2

Worth: su Netflix il. 3

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali: su Netflix il 9

Kate: su Netflix il 10

Nightbooks: su Netflix il 15

Schumacher: su Netflix il 15

Intrusion: su Netflix il 22

The Starling: su Netflix il 24

My Little Pony: A New Generation: su Netflix il 24

Sounds Like Love: su Netflix il 24

No One Gets Out Alive: su Netflix il 29

Ottobre

The Guilty: su Netflix l’1

Diana: The Musical: su Netflix l’1

There’s Someone Inside Your House: su Netflix il 6

Found: su Netflix il 20

Night Teeth: su Netflix il 20

Stuck Together: su Netflix il 20

Army of Thieves: su Netflix il 29

Hypnotic: su Netflix a ottobre

Fever Dream: su Netflix a ottobre

Novembre

The Harder They Fall: su Netflix il 3

Love Hard: su Netflix il 5

Passing: su Netflix il 10

Red Notice: su Netflix il 12

tick, tick … BOOM!: su Netflix il 19

Bruised: su Netflix il 24

Robin Robin: su Netflix il 24

14 Peaks: Nothing Is Impossible: su Netflix il 29

7 Prisoners: in select theaters, su Netflix a novembre

A Boy Called Christmas: su Netflix a novembre

A Castle for Christmas: su Netflix a novembre

The Princess Switch 3: su Netflix a novembre

Dicembre

The Power of the Dog: su Netflix l’1

Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas: su Netflix il 3

The Unforgivable: su Netflix il 10

The Hand of God: su Netflix il 15

Don’t Look Up: su Netflix il 24

The Lost Daughter: su Netflix il 31

Back to the Outback: su Netflix a dicembre

Mixtape: su Netflix a dicembre

Single All the Way: su Netflix a dicembre

Cosa ne pensate di questa ricchissima lista di film in arrivo su Netflix nei prossimi mesiDa Army of Thieves a Red Notice e Don’t Look Up: tutti i film in uscita su Netflix fra settembre e dicembre? Ditecelo nei commenti!