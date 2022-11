Dafne Keen rivela l’insegnamento appreso da Hugh Jackman durante la lavorazione di Logan

Dafne Keen ha raccontato, nel corso di una recente intervista per la promozione stampa della nuova stagione di His Dark Materials, il prezioso consiglio che Hugh Jackman le diede durante la lavorazione di Logan – The Wolverine, l’acclamata pellicola diretta da James Mangold uscita nei cinema nel 2017.

Dafne Keen, che in Logan – The Wolverine ha interpretato Laura Kinney / X-23, ha rivelato quanto segue:

Hugh Jackman è stato il più grande sul set anche nell’insegnarmi come trattare la troupe. Era la persona più gentile e brillante con la troupe, mi ha insegnato che mantenere la distanza fra il cast e le maestranze è sbagliato e che tutti devono essere trattati allo stesso modo. Era amico di tutti, conosceva i nomi di tutti e comprava a tutti i biglietti della lotteria, ogni settimana. Ho imparato questi rudimenti da lui e mi sento estremamente fortunata ad aver avuto un insegnante come lui.

Anni fa, sempre nel corso di un’intervista collegata alla prima stagione della serie TV citata in apertura, Dafne Keen aveva confermato che la 20Th Century Fox aveva effettivamente in cantiere uno spin-off dedicato al suo personaggio, X-23:

Alcune persone alla Fox mi avevano detto che ce ne poteva essere un altro, ma parliamo di un’epoca fa quando stavamo ancora girando e non sono più stata contattata nel mentre. La mia impressione è che, con la sua storia, siamo solo all’inizio e ci sarebbe davvero tanto da dire, è come una staffetta. Io entro in gioco quando hanno già scritto tutto, dopo la pre-produzione e deciso cosa fare col film, e, appena mi diranno qualcosa, la mia risposta sarà “Va benissimo per me”.

Logan – The Wolverine doveva essere l’ultimo film con Hugh Jackman nei panni dell’iconico personaggio. A settembre è però arrivata la conferma che tornerà a interpretare il mutante nel terzo film di Deadpool.

Nel cast del film Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Xavier), Boyd Holbrook (il villain), Stephen Merchant, Richard E. Grant (uno scienziato pazzo), Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle.

Scritto da David James Kelly, Logan è uscito il 3 marzo 2017 negli Stati Uniti, il 1 marzo in Italia.

FONTE: Marie Claire