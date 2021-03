A febbraio vi avevamo parlato di un incontro tra la giornalista e autrice Sariah Wilson concon cui aveva parlato non solo di Star Wars , ma anche di altri potenziali progetti per l’attrice.

Wilson le aveva chiesto se fosse a conoscenza delle voci di corridoio su Spider-Woman e lei aveva risposto di no, ma aveva poi ammesso: “Oddio, adorerei interpretare Spider-Woman. Fa parte di una specie di Ragnoverso esteso, vero?“.

L’attrice è tornata a commentare la cosa in una recente intervista con CBM:

È buffo perché qualcuno mi ha chiesto delle voci su Spider-Woman di recente e io ho risposto: “Oh, sarebbe bellissimo“, ma a quanto pare mi sono dichiarata come in prima linea per quel ruolo, cosa che non è vera.

È buffo perché non scelgo certe cose volutamente… con Chaos Walking non ho scelto di fare soltanto un altro film “grosso”, ho solo letto la sceneggiatura e l’ho adorata.

In sostanza, se dovessero propormi qualcosa e fosse bellissimo, naturalmente sarei aperta a tutto.