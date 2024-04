Dakota Fanning ha raccontato all’Harper’s Bazaar che, da quando è stata la figlia cinematografica di Tom Cruise in La guerra dei mondi di Steven Spielberg, riceve ogni anno un regalo di compleanno da parte della star.

Il primo regalo che le fece fu il suo primo telefono cellulare, un Motorola Razr, quando compì 11 anni durante la lavorazione del kolossal di Spielberg.

Dakota Fanning ha poi aggiunto:

Oh mio Dio, ero così emozionata. Poi in realtà non avevo nessuno da chiamare o a cui mandare un messaggio in quel momento. Sai, avevo 11 anni! Ma adoravo averlo. Lo amavo. Mi sentivo così cool! Tom mi manda un regalo di compleanno ogni anno, e lo fa da sempre da quel compleanno in poi.