Con un apprezzamento critico del 12% (via Rottentomatoes) e un box-office globale di appena 90 milioni, Madame Web, il cinecomic Sony con Dakota Johnson, è stato il flop più pesante registrato in questi primi mesi del 2024.

E la stessa Dakota Johnson pare non essere minimamente sorpresa del risultato ottenuto dalla pellicola. L’argomento è saltato fuori durante un’intervista che l’attrice ha rilasciato recentemente a Bustle.

È a Dakota Johnson che il magazine Bustle ha dedicato la cover story e, nel corso della chiacchierata, la questione del flop di Madame Web è stata inevitabilmente affrontata data la freschezza del tema. La star ammette di non essere minimamente stupita di come siano andate le cose e quando l’editor della rivista le domanda quale sia la ragione, spiega:

È così difficile realizzare un film, e in questi grandi lungometraggi che vengono prodotti a Hollywood – ma questo modo di fare sta cominciando a succedere persino con le produzioni più piccole ed è una cosa che mi terrorizza sul serio – le decisioni sono prese da comitati, solo che l’arte non funziona quando è fatta da un comitato. I film sono fatti da un regista e da un team di artisti che lavora intorno al regista. Non puoi creare arte basandoti su numeri e algoritmi. Da tempo ho la sensazione che il pubblico sia estremamente intelligente solo che i dirigenti degli studios pensano di no. Il pubblico sarà sempre in grado di fiutare le fregnacce. Anche se i film iniziano ad essere realizzati con l’IA, le persone non li vogliono vedere.

Nel complesso però, Dakota Johnson ammette di aver comunque trovato interessante l’esperienza con Madame Web quantomeno come “lezione di vita”:

Ma è stata sicuramente un’esperienza per me fare quel film. Non avevo mai fatto nulla del genere prima. Probabilmente non farò mai più nulla del genere perché non non ho un posto in quel mondo. Ora lo so. Ma a volte quando lavori in questo settore, sali a bordo di un progetto ed è una cosa che poi, in fase di esecuzione, cambia e ti ritrovi a chiederti “Aspetta, ma cosa…?”. Ma è stata in ogni caso un’esperienza di apprendimento. Ovviamente non è bello far parte di qualcosa che viene smontato pezzo per pezzo, ma non posso dire di non capire perché sia successo.