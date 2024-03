Il premio Oscar Damien Chazelle ha raccontato durante il podcast “Talking Pictures” (come riporta World of Reel) di essere al lavoro sul suo nuovo film dopo Babylon.

La pellicola capitanata da Margot Robbie e Brad Pitt non ha ottenuto i risultati sperati nel 2022, incassando a fronte di un budget di 80 milioni di dollari (spese di promozione escluse) appena 63 milioni di dollari in tutto il mondo.

“Ho tenuto la testa sotto la sabbia” ha raccontato il regista. “Sono stato impegnato a scrivere, perciò avrò un assaggio effettivo della possibilità che le cose siano cambiate o meno [sin dall’uscita di Babylon] una volta che avrò finito la sceneggiatura e proverò a realizzarlo“.

Ha poi aggiunto:

Sono in trepidante attesa, ma non mi faccio illusioni. Non avrò lo stesso budget di Babylon nel prossimo futuro, o comunque non per il film che sto scrivendo.

Su Baylon è tornato a spiegare:

In termini commerciali Babylon non ha avuto affatto successo. La cosa non dovrebbe influenzarmi da un punto di vista creativo, ma per certi versi è impossibile che non lo faccia. Ma magari va bene così? Non ne sono così sicuro, chissà. Magari questo film non me lo faranno fare. Non ne ho idea, dovremo aspettare e vedere.