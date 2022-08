Damon Lindelof spera che si facciano meno film Marvel per “farli tornare speciali”

Damon Lindelof, il co-creatore di Lost, The Leftovers e della mini serie di Watchmen, è un fan delle produzioni dei Marvel Studios, ma, secondo lui, Kevin Feige and co dovrebbero rivedere la strategia dello studio e produrre meno film in maniera tale da renderli di nuovo speciali.

Con la complicità di Disney Plus e dei contenuti necessari per rimpolpare la piattaforma, i progetti dei Marvel Studios sono aumentati drasticamente e, nei prossimi anni, fra cinema e TV ci sarà l’imbarazzo della scelta. Cosa, questa, che secondo alcuni potrebbe portare a una certa saturazione.

Saturazione di cui ha parlato proprio Damon Lindelof in un intervento pubblicato da Vulture in cui dice a proposito dell’attuale situazione dei cinecomic e dei Marvel Studios nello specifico:

È sempre difficile lasciare perdere qualcosa quando hai l’attenzione di qualcuno perché la vuoi mantenere. L’idea stessa di lasciar perdere una cosa senza sapere se riotterrai quello stesso livello di attenzione è sostanzialmente antitetica al modo in cui siamo strutturati. Da un punto di vista leggermente più cinico, si tratta di business. È un’industria. E se fai un paio di grandi film Marvel l’istinto è quello di farne ancora ed espandere il tutto. Ho questa sorta di dissidio interiore perché, da una parte, vorrei che ne facessero di meno perché così ogni nuova uscita sarebbe davvero speciale. Però li guardo tutti. Le persone non vogliono che le cose finiscano. Io sì.

