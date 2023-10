Ray Liotta, scomparso lo scorso anno, fa una delle sue ultime apparizioni nel film Dangerous Waters, scritto e diretto da John Barr e attualmente nelle sale statunitensi. La pellicola racconta di una vacanza in barca a vela va fuori controllo quando la figlia adolescente scopre il passato oscuro del nuovo fidanzato della madre. In un’intervista con Movieweb, il regista ha svelato i retroscena dell’ “impressionante” performance dell’attore nel finale:

Quello che riesce a fare in un arco di sei o sette minuti è semplicemente arte. L’arco che attraversa, da innocente a terrificante, è così potente e testimonia quanto fosse incredibile come attore. Il modo in cui abbiamo interpretato quella scena è stato davvero interessante, perché ne abbiamo parlato molto, e in pratica abbiamo interpretato la scena in quei vari toni più volte, come innocente per tutta la ripresa, e poi lentamente, gradualmente è diventata sempre più cupa fino a raggiungere il punto in cui è arrivata a essere. Così abbiamo potuto scegliere, in fase di montaggio, dove volevamo che iniziasse la svolta. Credo che [Liotta] non avesse paura. Diventava sempre più tenebroso. È stato davvero impressionante guardarlo.