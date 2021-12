No Time To Die

, l’ultimo Bond movie interpretato da, ha “lottato duramente” per restare un’esclusiva cinematografica nonostante dal giorno del primo rinvio – ricordiamo che il film doveva inizialmente debuttare ad aprile del 2020 – i vari player dello streaming abbiano offerto quattrini in gran quantità alla MGM e alla famiglia Broccoli per cercare di ottenere l’esclusiva dell’eventuale premiere online.

Alla fine abbiamo visto come è andata: l’ultimo film di 007 con Daniel Craig è arrivato nei cinema fra la fine di settembre e l’inizio di ottobre ottenendo, fra l’altro, anche un buonissimo riscontro commerciale: sono infatti 774 i milioni di dollari incassati al botteghino mondiale (Fonte: Box Office Mojo).

Tuttavia, mentre No Time to Die slittava da aprile 202o al settembre del 2021, è accaduto che Amazon ha acquistato per 8.5 miliardi di dollari la MGM, lo studio che detiene i diritti del franchise insieme alla EON della famiglia Broccoli. In molti hanno ripetutamente espresso una certa preoccupazione relativa al fatto che il futuro di Bond possa finire per essere collegato a delle release streaming decise in maniera tale da incrementare gli abbonamenti a Prime Video, la piattaforma streaming del colosso di Seattle. A quanto pare Amazon avrebbe già rassicurato la famiglia Broccoli sul fatto che i film di James Bond continueranno a uscire al cinema. Intanto però lo 007 uscente, Daniel Craig appunto, è stato interpellato in merito dal tabloid The Sun e ha avuto modo di esprimere tutta la sua contrarietà all’ipotesi che le pellicole della saga possano debuttare in streaming al posto che al cinema.

Una delle cose più belle accadute a questo film è che siamo riusciti a portarlo al cinema. Che è il luogo dove dovrebbero stare i film di Bond. Non è giusto guardarli su uno smartphone. Sono meravigliosi su uno schermo IMAX o in in cinema con uno schermo da 15 metri. E poi sono eventi per tutta la famiglia, ti fanno uscire di casa. E fino a che ci saranno eventi cinematografici come questo il cinema ha una possibilità di sopravvivenza.

Nella chiacchierata col tabloid, Daniel Craig elargisce anche un prezioso consiglio al suo erede, ancora senza nome e senza volto, nei panni di James Bond:

Ci sono un paio di cose che gli direi. La prima è: non essere una merda! E poi gli direi che deve prendere con forza il personaggio e farlo suo. Spero di averlo lasciato in buone condizioni e spero che la prossima persona che lo interpreterà possa farlo funzionare. È un franchise straordinario, penso ci siano ancora tante storie da raccontare.

