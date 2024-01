Daniel Day-Lewis potrebbe essere finalmente pronto a tornare in scena dopo sette anni di pausa. Qualche giorno fa l’attore sessantaseienne e vincitore di tre premi Oscar era stato visto a New York assieme ai registi Steven Spielberg e Jim Sheridan.

Ieri sera, poi, ha partecipato alla cerimonia dei National Board of Review Awards, dove ha consegnato il premio come miglior regista a Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon. Nell’accettare il riconoscimento, Scorsese ha detto:

Grazie Daniel. Ricevere questo premio da lui è un grande onore Abbiamo fatto due film insieme e sono state tra le migliori esperienze della mia vita. Forse c’è tempo per un altro film insieme… Forse!!

