Killers of the Flower Moon è il miglior film del 2023 secondo la National Board of Review. La stagione dei premi sta iniziando: qualche giorno fa i Gotham Awards hanno indicato Past Lives come miglior film, e ora la NBR ha scelto il film di Martin Scorsese come pellicola dell’anno, premiando poi lo stesso Scorsese come regista. Killers aveva vinto recentemente anche i premi del New York Film Critics Circle.

Va ricordato che negli ultimi 14 anni solo un film vincitore dell’NBR ha poi vinto l’Oscar come miglior film (Green Book). Un anno fa era stato Top Gun: Maverick a dominare il premio della critica, che ha una certa tendenza a evidenziare i titoli verso i quali Hollywood punterà agli Oscar e che rimarranno sotto i riflettori nei prossimi mesi.

Gli attori premiati sono Lily Gladstone per Killers, Paul Giamatti per The Holdovers – Lezioni di vita, e come attori non protagonisti DaVine Joy Randolph per Holdovers e Mark Ruffalo per Povere creature. Rodrigo Prieto è stato premiato per la fotografia sia di Killers che di Barbie. Le sceneggiature premiate sono quelle di Holdovers e Povere creature. Tra i migliori film internazionali anche La chimera di Alice Rohrwacher.

La National Board of Review è composta da un gruppo selezionato di cineasti, professionisti del settore, studiosi, studenti e cinefili, e spesso i suoi premi vengono visti come uno dei primi indicatori per i trend della stagione degli Oscar.

NATIONAL BOARD OF REVIEW 2023: TUTTI I VINCITORI

Miglior film : “Killers of the Flower Moon”

Miglior regista : Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”

Miglior fotografia : Rodrigo Prieto, Killers of the Flower Moon, Barbie

Miglior attore : Paul Giamatti, “The Holdovers”

Migliore attrice : Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”

Miglior attore non protagonista : Mark Ruffalo, “Povere creature”

Migliore attrice non protagonista : DaVine Joy Randolph, “The Holdovers”

Miglior sceneggiatura originale : David Hemingson, The Holdovers

Miglior sceneggiatura adattata : Tony McNamara, Poor Things

Miglior esordio : Teyana Taylor, A Thousand and One

Miglior debutto alla regia : Celine Song, Past Lives

Miglior film d’animazione : Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miglior film internazionale : Anatomia di una caduta

Miglior documentario : Still: A Michael J. Fox Movie

Miglior cast d’insieme : The Iron Claw

Outstanding Achievement in Stunt Artistry: Director Chad Stahelski and Stunt Coordinators Stephen Dunlevy & Scott Rogers, John Wick: Chapter 4

I MIGLIORI FILM DELL’ANNO (ordine alfabetico)

Barbie

Il ragazzo e l’airon

Ferrari

The Holdovers

The Iron Claw

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Povere creature

MIGLIORI 5 FILM INTERNAZIONALI (ordine alfabetico)

La Chimera

Fallen Leaves

The Teachers’ Lounge

Tótem

The Zone of Interest

MIGLIORI 5 DOCUMENTARI (ordine alfabetico)

20 Days in Mariupol

32 Sounds

The Eternal Memory

The Pigeon Tunnel

A Still Small Voice

TOP 10 FILM INDIPENDENTI (ordine alfabetico)

All Dirt Roads Taste of Salt

All of Us Strangers

BlackBerry

Earth Mama

Flora and Son

The Persian Version

Scrapper

Showing Up

Theater Camp

A Thousand and One

