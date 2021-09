non aveva neanche 11 anni quando fu scelto per dare il volto al protagonista della iconica saga di

Per molti è difficile accettare che l’attore sia cresciuto e che abbia già superato i 30 anni. Radcliffe, che ha oggi 32 anni, ha raccontato a Wired la reazione delle persone quando scoprono la sua età_

L’attore nella stessa intervista ha definito il quinto film della saga il suo preferito:

È il quinto, che non viene citato così spesso come il preferito dalla gente. Ma io ho avuto la possibilità di lavorare un po’ con Gary Oldman in un momento della mia vita in cui ero un po’ più grandicello e capace di apprezzare ancor più la cosa. Però da guardare, è, con tutta probabilità, quello che mi piace di meno.