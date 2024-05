Durante una lunga intervista per l’Atlantic, Daniel Radcliffe è tornato a parlare delle posizioni di J.K. Rowling spiegando le sue dichiarazioni in netto contrasto con le idee dell’autrice pubblicate nell’estate di quattro anni fa.

“Alla fine è una cosa che mi rattrista molto. Se penso alla persona che ho incontrato, ai momenti condivisi, ai libri che ha scritto e al mondo che ha creato, tutto mi sembra così profondamente carico di empatia” ha spiegato. “Avevo lavorato con il Trevor Project per 12 anni, e sarebbe sembrato, non so, da codardi non dire nulla in proposito. Volevo provare ad aiutare le persone che erano state colpite negativamente da quei commenti… e per dire che se quelle erano le opinioni di Jo, non erano quelle di tutti coloro che erano legati alla saga di Harry Potter“.

Ha poi aggiunto:

La stampa aveva sempre voluto scrivere degli articoli su “questi tre mocciosi ingrati“, e finalmente ha potuto. Ovviamente Harry Potter non sarebbe esistito senza Jo, perciò probabilmente la mia vita sarebbe diversa senza di lei, ma non ciò non implica che io sia obbligato ad assecondare le idee di un’altra persona per tutta la vita, ignorando ciò in cui credo davvero. Continuerò a sostenere i diritti delle persone LGBTQ e non ho altri commenti a riguardo.

Cosa ne pensate delle parole di Daniel Radcliffe su J.K. Rowling? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok.

Classifiche consigliate