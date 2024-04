Il maialino di Natale, il libro per ragazzi scritto da J.K. Rowling arrivato in libreria nel 2021, diventerà un film.

Variety riporta in esclusiva che l’adattamento cinematografico è entrato in fase iniziale di sviluppo e che al momento non ha ancora una casa di produzione.

Gli altri progetti tratti dalle opere della scrittrice (tra cui Il seggio vacante e gli adattamenti dei gialli di Cormoran Strike) sono prodotti da Brontë Film and Television, la compagnia fondata nel 2013 da J.K. Rowling (azionista di maggioranza) con il suo agente Neil Blair.

La trama

Jack adora il suo maialino di peluche. È sempre lì per lui, nei giorni belli e in quelli brutti. Finché, una vigilia di Natale, succede una cosa terribile: Jack perde il suo maialino. Ma la vigilia di Natale è il giorno dei miracoli e delle cause perse, è la notte in cui tutto può prendere vita… anche i giocattoli. E il nuovo pupazzo di Jack, il Maialino di Natale (fastidioso sostituto fresco di negozio), ha un piano audace. Insieme intraprenderanno un magico viaggio alla ricerca di ciò che si è perso e per salvare il miglior amico che Jack abbia mai avuto…

