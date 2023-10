Daniel Radcliffe è tornato a parlare ancora una volta delle voci che lo vedrebbero in lizza per interpretare una variante di Wolverine nell’Universo Cinematografico Marvel.

L’occasione si è presentata dopo che l’attore si è sottoposto alla macchina della verità per Vanity Fair in compagnia di Jonathan Groff e Lindsay Mendez, con cui recita nel revival di Broadway Merrily We Roll Along.

“Sei stato tu a far partire le voci su Wolverine?” gli ha chiesto Mendez. Dopo la smentita dell’attore, l’attrice ha aggiunto: “Quindi hai messo massa muscolare per nulla?“.

“Esatto” ha ribattuto Radcliffe. “L’ho fatto perché sono ossessivo in quello che faccio e poi voglio… avete visto i miei genitori, sono matti del fitness e credo me l’abbiano tramandato. Ma no, niente Wolverine. Lusingato, ma no“.

