Daniel Stern, indimenticabile interprete del ladro Marv Merchants in Mamma ho perso l’aereo, è attualmente impegnato nella promozione stampa della serie For all mankind, disponibile in streaming esclusivo su Apple TV+.

Durante un’intervista, è stato chiesto a Daniel Stern se sarebbe disponibile a tornare in un nuovo film della saga di Mamma ho perso l’aereo, e a quel punto l’attore ha spiegato che si tratta di un’eventualità alquanto improbabile più che altro per cause anagrafiche e che, anzi, se avesse la possibilità di tornare a recitare nel seguito di un suo vecchio cavallo di battaglia, sceglierebbe semmai un capitolo tre di Scappo dalla città – la vita l’amore le vacche, la leggendaria commedia del 1991 diretta da Ron Underwood in cui ha recitato al fianco di Billy Crystal e Bruno Kirby. Il lungometraggio venne baciato da un notevole successo di pubblico, ben 180 milioni di dollari incassati per un budget di 26 (dati non aggiornati all’inflazione, ndr.) tanto da ricevere un seguito ben meno fortunato e riuscito nel 1994.

A tal proposito, Daniel Stern dice:

Oh, cavolo, beh, Scappo dalla città sarebbe realisticamente più aperto alla possibilità di un sequel, perché c’è un’intera nuova storia da raccontare di Billy e me e Jon Lovitz forse, o chiunque torni indietro per trovarsi ad affrontare una crisi in tarda età, invece che di mezza età. Non so se potrei farcela di nuovo con Marv. Cioè, ho guardato un film davvero divertente l’altra notte per distrarmi, questa cosa che ha fatto Johnny Knoxville chiamata Bad Grandpa. Mi ha fatto ridere a crepapelle. Effettivamente ho un po’ pensato lasciandomi ispirare che “Oh, la commedia fisica da anziano potrebbe essere davvero… È davvero divertente”. Insomma, farò quello che si presenta per primo. Quindi fammi sapere, Chris [il giornalista di ComicBook che ha condotto l’intervista], quando gli accordi saranno pronti, e sarò lì per mamma ho perso l’aereo o Scappo dalla città se abbiamo Joe Pesci e Billy Crystal.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Siamo anche su TikTok!

FONTE: ComicBook

Classifiche consigliate