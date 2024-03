Dopo il siparietto agli Academy Awards di domenica con Michael Keaton, il Pinguino di Danny DeVito è tornato sulla bocca di tutti, perciò è lecito chiedersi se l’attore tornerebbe mai a interpretare l’iconico cattivo di Batman in un ipotetico futuro.

DeVito è sembrato favorevole all’ipotesi, ma solo ad una condizione, che il film lo giri Tim Burton. Durante un’intervista per ScreenRant all’evento dedicato a Matilda in Concert, infatti, l’attore – che ha interpretato e reso iconico il ruolo di Oswald Cobblepot nel Batman – Il ritorno di Tim Burton (1992) – si è detto entusiasta all’idea di vestire nuovamente i panni del Pinguino:

Se ci fosse Tim Burton a dirigere il progetto, accetterei in un secondo. Oswald Cobblepot è il mio personaggio preferito. Mi sono divertito così tanto a girare quel film. È stato come girare un’opera lirica. Ogni tanto mi piace mettere su peso [ride], quindi accetterei all’istante per Tim. All’epoca fu un’esperienza meravigliosa.